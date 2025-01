TOP FV, Plebiscito del tifo: De Gea è il migliore del 2024

FirenzeViola.it

1891 le opinioni espresse dai tifosi della Fiorentina che hanno risposto al sondaggio lanciato da FirenzeViola.it su chi fosse stato il migliore giocatore dell’anno solare 2024. Tanti giocatori da votare, alcuni appartenenti a una vecchia Fiorentina, quella di Italiano, e che si sono lasciati con la piazza non in maniera del tutto amichevole, come sottolineano i soli 10 voti per Nico González. Poco meglio ha fatto Bonaventura, con 45 voti. A rubare la scena ci sono però senza dubbio i nuovi acquisti della nuova Fiorentina di Palladino, con due punte di diamante in particolare: De Gea (51% dei voti) e Kean (16,5%), rispettivamente primo e secondo in questa speciale classifica. A completare il podio, un giocatore che ha ben figurato sia nei primi sei mesi (dove rientrava dall’infortunio) sia negli ultimi sei, dove si è imposto come un leader: Dodo (11,5%). Quarta e quinta piazza, invece, occupate da Comuzzo (5,2%) e Bove (4,6%).

Ecco la classifica nella sua top 10:

1° De Gea 965 voti

2° Kean 313

3° Dodo 218

4° Comuzzo 99

5° Bove 87

6° Bonaventura 45

7° Ranieri 44

8° Beltran 29

9° Sottil 17

10° M. Quarta 16