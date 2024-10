TOP FV, Contro la Roma tutti d'accordo: stravince Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

I lettori di FirenzeViola non hanno avuto dubbi: il miglior giocatore viola contro la Roma è stato Edoardo Bove. D'altronde l'ex della gara non ha certo patito l'emozione ed ha vissuto una serata da assoluto protagonista entrando nei primi tre gol e segnando il quarto, anche se tutti i giocatori scesi in campo, ad onor del vero, hanno fatto un'ottima prestazione di squadra. Per il centrocampista, se fosse stata un'elezione, non ci sarebbe stato bisogno neanche del ballottaggio avendo avuto il 62, 89% delle preferenze.

Sui 2312 lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio "Top FV" hanno infatti scelto Bove in ben 1.455. Un tripudio insomma tanto che il secondo, il difensore Pietro Comuzzo, di voti ne ha presi appena 389, ossia il 16,83% delle preferenze. L'altro protagonista della serata, Moise Kean, è sul podio con appena il 9,86 con 228 voti. Seguono poi Beltran con il 3,98%, Dodo con 2,51 e Adli con 1,69% che sono gli unici tre degli inseguitori ad aver superato almeno l'1% delle preferenze. Solo pochi voti invece per tutti gli altri.