TOP FV, Con la Juve vince Kouame. Amrabat secondo

Si è concluso in questi minuti il settimo sondaggio stagionale relativo al Premio Top FV, ovvero il riconoscimento che la nostra redazione assegna dopo ogni partita sulla base delle valutazioni dei lettori di Firenzeviola.it per tributare la palma del migliore in campo dopo le gare della Fiorentina. Dopo oltre 2000 voti, nell'1-1 contro la Juventus ad uscirne vincitore è stato Christian Kouame (autore del gol del definitivo pareggio in rimonta sui bianconeri) con il 41,99%. Al secondo posto si posiziona Sofyan Amrabat - magistrale nella sua impostazione di gioco e nei recuperi palla -, ottenendo 816 voti (37,33%). Chiude il podio Riccardo Sottil con 155 voti (con il 7,09% delle preferenze). Ecco il podio finale:

Top FV dopo Fiorentina-Juventus:

1) Christian Kouame (41,99%)

2) Sofyan Amrabat (37,33%)

3) Riccardo Sottil (7,09%)