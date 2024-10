TOP FV, Con il TNS vince Adli. Sul podio Dodo e una sorpresa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina in Conference League non stecca l'esordio e vince per 2-0 contro il The New Saints grazie alle reti di Adli e Kean. Su FirenzeViola.it, vi abbiamo dato la possibilità di scegliere il miglior viola contro la squadra gallese. Secondo il sondaggio, il miglior viola è stato il centrocampista Yacine Adli con ben 614 voti. Al secondo posto troviamo Dodo con 238 e a completare il podio a sorpresa c'è Amir Richardson con 97 voti.