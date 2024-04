TOP FV, Col Plzen il migliore è Kouamé. Nico terzo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con il 39,45% dei voti i lettori di FirenzeViola.it premiano Christian Kouamé come migliore in campo della sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. L’ivoriano ha dato tantissimo dal punto di vista della generosità e della grinta, e per questo, nonostante sotto porta non sia stato decisivo un po’ per sfortuna (solo la traversa gli ha negato un gol capolavoro) un po’ per imprecisione (sulla bella parata di Jedlicka), è stato votato come MVP del match. Al secondo posto, con il 16,16% dei voti, si piazza, un po’ a sorpresa Lucas Martinez Quarta, che è entrato ad inizio dei tempi supplementari ed è stato schierato da mediano riuscendo a trovare il corner da cui è nato l’1-0. E a proposito di quel gol, i tifosi concedono al suo autore, Nico Gonzalez, il terzo gradino del podio, con il 12,69% delle preferenze. Questo il podio più nel dettaglio:

Premio Top FV per Fiorentina-Viktoria Plzen

1) Christian Kouamé - 39,45% (432 voti)

2) Lucas Martinez Quarta - 15,57% (177 voti)

3) Nico Gonzalez - 12,97% (139 voti)