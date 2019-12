TOP FV, Col Lecce è Castrovilli. Sorpresa Vlahovic 2°

Quasi mille voti (985 per la precisione) dei lettori di FirenzeViola.it eleggono Gaetano Castrovilli, al suo ritorno, come migliore in campo nella sfortunata sconfitta interna della Fiorentina contro il Lecce, maturata sabato sera al Franchi. Un voto su due, quasi (46,4%), a premiare colui che è stato a tutti gli effetti uno dei, se non il migliore in casa viola in questa stagione. Sorpresa per quanto riguarda il secondo posto, visto che è occupato da Dusan Vlahovic, premiato quasi dal 20% dei partecipanti al sondaggio per la sua applicazione e volontà di creare pericoli, nonostante i numerosi errori sotto porta. Chiude il podio Franck Ribery, purtroppo costretto a rimanere in campo soltanto nel primo tempo a causa di un infortunio. Dietro figurano bene Pedro, quarto, e Dragowski, quinto. Di seguito ecco dunque la classifica completa di giornata.

1) Castrovilli 46,40%

2) Vlahovic 19,70%

3) Ribery 12,08%

4) Pedro 5,99%

5) Dragowski 4,67%

6) Lirola 1,83%

7) Boateng 1,62%

8) Ceccherini, Dalbert e Milenkovic 1,52%

11) Pulgar 1,32%

12) Ghezzal 1,12%

13) Caceres 0,51%

14) Badelj 0,20%