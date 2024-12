TOP FV, Col Bologna si salvano De Gea e Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Domenica scorsa la Fiorentina è uscita sconfitta 1-0 dalla sfida del Dall'Ara di Bologna contro la formazione allenata dal grande ex Vincenzo Italiano. I viola, dopo un primo tempo giocato alla pari con gli emiliani in cui rimane il dubbio per un presunto rigore non fischiato ai danni di Gudmundsson, nella ripresa sono capitolati di fronte agli attacchi della squadra felsinea che ha trovato il gol al 59' con il danese Odgaard. Secondo quanto emerso dalla votazione del Top Fv, che dopo ogni partita permette ai lettori di scegliere il migliore in campo tra i gigliati, a salvarsi nel KO di Bologna è stato David De Gea. L'estremo difensore spagnolo, grazie soprattutto alle sue due parate in apertura di ripresa su Ferguson e Odgaard, ha preso il 38,95% delle preferenze (444 voti). Secondo posto per Albert Gudmundsson che, tornato titolare dalla gara di Lecce, è stato votato da 261 lettori (22,89%). Terzo gradino del podio infine per il giovane centrale classe 2005 Pietro Comuzzo che ha raccolto il 14,12% delle preferenze (161 voti). La medaglia di legno invece se l'è aggiudicata Dodo con 70 voti.

TOP FV BOLOGNA-FIORENTINA 1-0, IL PODIO

1) David De Gea: 444 voti (38, 95%)

2) Albert Gudmundsson: 261 voti (22,89%)

3) Pietro Comuzzo: 161 voti (14,12%)