Top FV, chi il miglior viola in Udinese-Fiorentina 2-3? Vota il nostro sondaggio!

La Fiorentina ha battuto l’Udinese 3-2 e in virtù del risultato di Lazio-Lecce (0-1) si è qualificata per la quarta volta in Conference League. La nostra redazione vi propone l’ultimo sondaggio Top FV della stagione invitandovi a votare il miglior giocatore viola di Udine.

