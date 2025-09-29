Top FV, chi il miglior viola in Pisa-Fiorentina? Vota il nostro sondaggio
La Fiorentina torna da Pisa con un punto dopo una partita sofferta che ha visto i padroni di casa andare più volte vicini al gol con l'arbitro che ha annullato una rete nel secondo tempo che poteva essere decisiva. Poco di buono da raccogliere per Pioli che ancora deve trovare la prima vittoria in stagione in Serie A.
Clicca qui per votare il migliore in campo della Fiorentina contro il Pisa
Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non vadi Mario Tenerani
