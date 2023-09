TOP FV, Chi il miglior viola di Genk-Fiorentina? Ultime ore...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina all'esordio in Conference League pareggia 2-2 sul campo del Genk. Non è bastata la doppietta di Luca Ranieri alla squadra di Vincenzo Italiano per portare a casa i tre punti. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il proprio migliore in campo tra gli uomini di Italiano, per il consueto Premio Top FV. Mancano poche ore alla chiusura del sondaggio e per votare, basta cliccare sul link sottostante:

