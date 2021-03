La Fiorentina va ad un minuto da una beffarda sconfitta casalinga in rimonta contro il Parma, riuscendo invece a riacciuffare il 3-3 finale grazie all'autogol di Iacoponi. Al solito, vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

TOP FV: CHI VOTI PER FIORENTINA-PARMA 3-3?