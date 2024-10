TOP FV, Beltran un tripudio, sul podio Cataldi e Colpani

FirenzeViola.it

Tripudio per Beltran; a Cataldi e Colpani non sono infatti bastate le doppiette realizzate a Lecce per conquistare i lettori di FirenzeViola nel sondaggio Top FV. Il migliore della gara Lecce-Fiorentina vinta per 6 gol a zero dai viola è stato incoronato infatti Lucas Beltran, con quasi il 50 per cento delle preferenze. L'attaccante argentino tanto atteso è dovuto entrare al posto dell'infortunato Gudmundsson già dopo 7 minuti ed è stato premiato sia per l'apporto alla gara che per il gol: 874 dei 1866 votanti (equivalente al 46,84%) hanno infatto scelto lui come il migliore. Dietro di poco, con il 34,24% (grazie a 640 voti) Danilo Cataldi, terzo ma più staccato Andrea Colpani con l'11,04% (207 voti).

Gli altri si sono divisi la piccola percentuale di voti rimasta, basti pensare che il quarto, Dodo, ha ottenuto l'1,82%. Sopra l'1% solo Bove (1,23) e Comuzzo (1,07). Poi a seguire Kean (0,86%), Sottil (0,64), De Gea (0,59), Parisi (0,54), Adli (0,32), Richardson e Ranieri (0,21), Gudmundsson (0,16) e Gosens e Kouame (0,11).