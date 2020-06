TOP FV, A chi il tuo voto per Lazio-Fiorentina 2-1?

Non basta una buonissima partita alla Fiorentina, che esce sconfitta per 2-1 in casa della Lazio. Nonostante gli zero punti, c'è più di un aspetto da salvare della prestazione dei viola, e noi di FirenzeViola.it, al solito, vi chiediamo di partecipare al solito sondaggio dopo ogni partita, per determinare la classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it. Chi è stato secondo voi il miglior gigliato in campo? Per votare, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: VOTA LAZIO-FIORENTINA 2-1