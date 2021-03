TOFFOLUTTI A FV, La tenuta atletica conta tantissimo

Dopo il cambio di allenatore e la sosta di campionato per le nazionali dal 3 inizierà il rush finale della Fiorentina in chiave salvezza. In questa fase contano le motivazioni, è vero, che di sicuro Iachini saprà dare. Ma anche e soprattutto la tenuta atletica, come spiega Mattia Toffolutti, ora preparatore atletico delle rappresentative di LND (un passato nel Triathlon) ma anche ex di Cagliari e Cesena, dove si mise in luce per i pochissimi infortuni patiti dai calciatori delle sue squadre. "Nel calcio moderno la tenuta atletica conta tantissimo - spiega a Firenzeviola- perché è un grande supporto alla parte mentale. Oggi si giocano tante partite ravvicinate e in questa parte della stagione spesso hanno un grande valore per il raggiungimento di determinati obiettivi, come la salvezza appunto. E' fondamentale allora sentirsi pronti atleticamente perché quando corri e fai fatica rischi di non essere poi lucido sottoporta o comunque nel momento cruciale. E per questo la tecnica di corsa per il calciatore è fondamentale perché gli permette di economizzare gli sforzi, essere più veloce sul campo e prevenire gli infortuni".