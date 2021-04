TIFOSI, Tanti striscioni su Agnelli e SL per la città

Dopo la presenza al centro sportivo ieri pomeriggio, i tifosi della Fiorentina si sono fatti sentire in vista della partita di oggi contro la Juventus anche con tanti striscioni apparsi in ogni parte della città, da Ponte a Greve a Ponte alle Grazie a Firenze. La maggior parte indirizzati ad Andrea Agnelli e alla Superlega, progetto annunciato e poi sbiadito in settimana. Uno di questi, come mostra la foto, recita con il noto sarcasmo toscano: "Va a finire il meno peggio era Lapo", firmato Curva Fiesole.