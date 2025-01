TIFOSI, Circa un migliaio di viola lunedì a Monza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Manca ancora un giorno di vendita dei biglietti per la gara di lunedì a Monza, ma la Fiorentina avrà sicuramente un ottimo seguito nonostante il posticipo serale in un giorno lavorativo. Sono infatti circa un migliaio i tifosi che si sono assicurati già il tagliando per una gara che tra l'altro è stata a rischio per il tifo viola appunto per via dei cori che a Torino (dove non c'erano i gruppi della Fiesole) sono stati rivolti a Vlahovic.

Il prefetto di Monza in base alle determinazioni del dipartimento per la sicurezza aveva disposto il divieto di vendita per i tifosi residenti nella provincia di Firenze ma il Tar su ricorso d'urgenza fatto dai tifosi viola stessi ha annullato il provvedimento prefettizio facendo tornare libera e aperta a tutti la vendita. Una vittoria che ha permesso dunque ai supporter della Fiorentina di rimettersi in moto per seguire la squadra che avrà allo U-Power Stadium mille tifosi a supporto.