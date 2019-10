TIFOSI, Circa 1500 spettatori a seguire Pistoiese-ACF

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, sono 1506 gli spettatori presenti questa sera allo Stadio Marcello Melani di Pistoia. Di cui circa 266 sono i tifosi viola presenti nel settore ospiti, i quali non sono voluti mancare e hanno, quindi, seguito la squadra in trasferta anche per questa gara amichevole. Anche se molti altri supporters della Fiorentina stanno assistendo alla gara dalla tribuna.