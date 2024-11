TIFOSI, Che entusiasmo: Como e Bologna da sold-out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno dei focus più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato all'ingente numero di tifosi della Fiorentina che sono pronti a seguire la squadra in trasferta nei prossimi appuntamenti. In particolare, allo stadio Sinigaglia di Como i biglietti a disposizione per gli ospiti non saranno più di 700 e dunque potrà andare solo un numero esiguo di tifosi che di sicuro sarebbe stato molto più alto. Ma è soprattutto per Bologna, il 15 dicembre, che si registra già il tutto esaurito dei 2500 biglietti del Dall'Ara a disposizione degli ospiti nonostante manchi un mese all'appuntamento.

