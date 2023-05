TERZIC VERSO L'ADDIO: IL SOSTITUTO PUÒ ARRIVARE DALLA SPAGNA

Fonte: ha collaborato Lorenzo Lepore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nonostante le attenzioni di tutto l'ambiente siano rivolte alla finale di Conference del prossimo 7 giugno contro il West Ham, il comparto tecnico lavora anche al futuro individuando i profili che potrebbero alzare il livello della rosa. Considerando che Aleksa Terzic non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, uno dei ruoli da sistemare potrebbe essere quello del terzino sinistro. Il serbo è da tempo tra i pensieri del Bologna, e lui stesso gradirebbe l'opzione legata al club di Saputo. Ma questa è un'altra storia.

Tornando alla Fiorentina, gli scout viola inviati da Pradè e Barone in giro per l'Europa hanno individuato da mesi, in Spagna, un profilo interessante per questo potenziale avvicendamento. Si tratta del classe 2001 di proprietà del Girona ma scuola Real Madrid, Miguel Gutierrez. Il giocatore sta facendo benissimo nella Liga e gli osservatori lo seguono con una grande frequenza fin dall'inverno scorso. Già a gennaio la Fiorentina aveva mostrato un grande interesse nei suoi confronti, ma il Girona che lo aveva acquistato in estate, non lo ha voluto lasciar partire.

Nella prossima sessione di mercato però, le cose potrebbero cambiare. La sua valutazione è già importante perché nel Girona ha disputato una stagione che ha attirato gli occhi interessanti anche di altri club in giro per l'Europa. Si parla di un valore che si aggira tra i 15 e i 20 milioni, una spesa che sarebbe però decisamente importante per un calciatore che, almeno in partenza, arriverebbe come riserva del capitano Biraghi. Nel mercato però le vie sono infinite e l'interesse dei viola è concreto ormai da settimane. Quando il quadro della prossima stagione sarà completo, ovvero dopo la finale di Conference, la Fiorentina riaprirà i suoi dossier tra cui figura anche quello di Miguel Gutierrez.