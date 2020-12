TERZIC, Torna convocato dopo il Covid. Zurkowski...

Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it Aleksa Terzic, terzino di proprietà della Fiorentina ma in prestito all'Empoli, in questi giorni si è negativizzato dal Covid-19 e, infatti, è destinato a tornare tra i convocati proprio per la sfida di oggi, alle 18, contro l'Ascoli. Ad aver avuto il Coronavirus nell'Empoli c'è anche un altro giocatore di proprietà del club viola Szymon Zurkowski. Il classe '97, però, è guarito a inizio novembre.