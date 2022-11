TERZIC, Perché Stojkovic non l'ha portato in Qatar

Niente Qatar per Aleksa Terzic, che non parteciperà ai prossimi Mondiali per difendere i colori della Serbia. La notizia è fresca di giornata, il ct Dragan Stojkovic l'ha tagliato fuori dalla lista dei 26 giocatori convocati: osservando bene, si può notare come il terzino classe '99 abbia pagato una concorrenza davvero tosta da piegare. La nazionale serba gioca con la difesa a tre, la fascia sinistra è prenotata da Filip Kostic, una delle stelle della squadra, alle sue spalle si giocano un posto i vari Darko Lazovic e Andrija Zivkovic, punto fermo nonostante l'inizio di stagione non indimenticabile dell'Hellas il primo e talento da anni nel giro in grado di giocare pure più avanti il secondo. Entrambi poi, proprio come Terzic talvolta nella Fiorentina, capaci di giocare sull'altra fascia, specie il gialloblu che è di piede destro.

L'ultimo posto disponibile se l'è preso però un mancino, Filip Mladenovic, preferito da Stojkovic in primis per la maggiore esperienza: a 31 anni ha girato mezza Europa e ora è in Polonia, al Legia. Più navigato ed inserito nello spogliatoio, ha anche molti più minuti collezionati in stagione (1278 contro 662, il doppio). Per Terzic, dunque, non c'è stato scampo: il giovane viola dovrà osservare le gesta dei compagni dalla tv, almeno per questo giro. Lavorando sempre di più e provando a scalare le gerarchie nella squadra (il suo ingresso con la Salernitana è stato accolto da reazioni positive, anche sui suoi social) potrà guadagnarsi i prossimi.