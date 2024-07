TELEFONO SPENTO E DUBBI SUL QATAR: IKONÉ TIENE IN SCACCO LA VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rischia di trasformarsi in una sorta di “separato in casa” Jonathan Ikoné. Che il francese, dopo due anni e mezzo estremamente negativi in maglia viola, non rientri nel progetto tecnico di Raffaele Palladino è ormai cosa nota (“È l’unico giocatore con il quale non sono riuscito a mettermi in contatto… ma conosco la situazione che lo riguarda” ha fatto presente il tecnico la scorsa settimana, facendo trasparire da un lato la superficialità del giocatore che non ha risposto al telefono al suo nuovo allenatore, dall’altro la lontananza siderale dell’ex Lille con tutto ciò che riguarda le faccende viola) eppure per la Fiorentina resta a questo punto una priorità cedere il francese al miglior offerente.

Proposte, vere e concrete, da parte di società europee non sono per il momento arrivate sul piatto del club di Commisso mentre fin qui gli interessamenti più plausibili - anche se, pure in questo caso, senza reale offerta economica messa nero su bianco - sono giunti da due club del Qatar: l’Al Duhail del suo ex tecnico Galtier e l’Al Arabi di Verratti. Sodalizi che pur privando Ikoné dei palcoscenici più prestigiosi (ma oggettivamente ben poco ha fatto l’esterno pur di tenerseli stretti, in questi anni…) sarebbero pronti a garantire al classe ’98 ingaggi molto superiori rispetto a quello che Jorko percepisce in viola (1,5 milioni netti a stagione).

Il problema è uno solo. E non è certo convincere la Fiorentina a cedere Ikoné. È, ovviamente, quello di persuadere il numero 11 ad accettare l’offerta di almeno una delle società qatariote che hanno bussato alla sua porta. Una faccenda non semplice, dal momento che chi conosce bene il francese racconta come un giorno l’esterno si alzi dal letto convinto di dire sì alla nuova avventura tanto esotica quanto remunerativa mentre il successivo poi faccia passi indietro, chiudendo ad ogni opzione che preveda l’abbandono del Vecchio Continente.

Una vicenda non facile che rischia di tenere in scacco la Fiorentina (ai viola farebbero comodo eccome i 10-13 milioni con cui valutano l’ex Lille) e che potrebbe sommarsi a quella per Sofyan Amrabat, che rispedito al mittente dal Manchester United ha già fatto intendere di non essere intenzionato a migrare in Turchia, dove il Galatasaray ha più volte bussato alla sua porta.