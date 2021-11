INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MERCATO VIOLA: SI RIACCENDE LA PISTA FARAGÒ Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... NOTIZIE DI FV T. CORSI A FV, BERARDI O IKONÉ? NESSUNO DEI DUE L’ex ds Fiorentina, Tito Corsi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it di mercato: “Io non prenderei né Berardi né Ikoné. Per me va preso il centravanti Alvarez. In Argentina mi hanno detto che, oltre a essere fortissimo, può anche fare... L’ex ds Fiorentina, Tito Corsi, ha parlato ieri a FirenzeViola.it di mercato: “Io non prenderei né Berardi né Ikoné. Per me va preso il centravanti Alvarez. In Argentina mi hanno detto che, oltre a essere fortissimo, può anche fare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi