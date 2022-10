SVALUTATION IKONÉ, DOMANI IN ARRIVO UNA NUOVA CHANCE?

Jonathan Ikone, un talento i cui inizi a Bondy con un certo Kylian Mbappé facevano ben sperare, ha incontrato più di una difficoltà nella sua avventura cominciata a Firenze lo scorso inverno. Ne sia riprova il valore di mercato, secondo Transfermarkt sceso già di 4 milioni in poco più di sei mesi e addirittura di 22 milioni rispetto al picco massimo raggiunto nel marzo 2020.

Mettendo a confronto l’inizio del suo percorso a Firenze con quello della stagione attuale, si scopre che Ikone ha totalizzato ad oggi ben 188 minuti in più rispetto alle prime undici giornate assolute in Serie A (474' vs 286'). Con anche due gol all’attivo, che a gennaio parevano un miraggio. La forbice si allarga ulteriormente aggiungendovi le coppe (747' vs 434').

Se vogliamo, dunque, la fiducia riposta nel classe ’98 è fortemente aumentata, malgrado le sue prestazioni abbiano continuato a latitare. Il gol siglato contro l’Inter, però, trasmette una speranza in più in vista dello scontro di domani contro il Basaksehir, in occasione del quale potremmo assistere alla partenza di Ikone tra i titolari dopo il ko lamentato da Gonzalez. E allora… en garde!