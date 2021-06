SUPERATO L'OSTACOLO STAFF: COUNTDOWN PER L'UFFICIALITÀ

Anche l'ultimo scoglio è stato superato: Vincenzo Italiano sarà viola e porterà con sé il proprio staff. Decisiva la riunione fiume andata in scena oggi in un hotel in zona Bagno a Ripoli tra il tecnico, Joe Barone, Daniele Pradè e Nicolas Burdisso, oltre allo Spezia che ha realizzato di non poter proseguire nel braccio di ferro che avrebbe creato ulteriori problemi da entrambe le parti.

Da capire se Fiorentina e Spezia si siederanno ad un tavolo per discutere del prestito di qualche giovane in cambio dello svincolo dello staff (Ferrarini l'indiziato numero 1), ma intanto la Fiorentina può continuare a costruire la stagione che verrà. E i membri dello staff saranno a Firenze già nella giornata di domani (c'è chi è già oggi a Firenze) per firmare il loro nuovo contratto una volta rescisso con lo Spezia.

Anche perché il tempo stringe e ogni minuto diventa fondamentale: in attesa dell'annuncio ufficiale e delle convocazioni al centro sportivo per l'inizio della preparazione estiva, l'ultimo ostacolo non burocratico è stato superato. Ora c'è da attendere solo i tempi per la registrazione della clausola e del contratto di Vincenzo Italiano.