SUPER MURIEL, PEZZELLA C'È, MALE SIMEONE EDI E GERSON

LAFONT – Primo intervento con buona reattività sul tiro centrale di Caprari, ma la respinta sui piedi di Jankto sul finire di tempo è da brividi. La punizione di Ramirez è invece telecomandata e può far poco, esattamente come sulla doppietta di Quagliarella, 6

MILENKOVIC – Finisce presto sul taccuino degli ammoniti per fallo su Caprari e a inizio del secondo tempo perde qualche pallone di troppo. Perde il duello fisico con Quagliarella sul tre a due doriano, 5,5

PEZZELLA – Piccola sbavatura sulla prima occasione blucerchiata, quella del cross di Ramirez per Quagliarella. Si riscatta poco dopo su Quagliarella ma buca malamente il pallone che l'attaccante infila in rete per il tre a due. Si fa perdonare con il gol del pari facendosi trovare nel posto giusto, 6

VITOR HUGO – Bella chiusura, in avvio, su Ramirez poi resta vigile per tutto il primo tempo. Rischia per un'entrata dura su Saponara a metà ripresa e soprattutto regala il rigore alla Samp per fallo di mano. Ingenuo, 5

Dal 40'st MIRALLAS – S.v.

BIRAGHI – Quagliarella sembra in fuorigioco sull'occasione più importante della Samp nel primo tempo. Non precisissimo quando deve crossare, come in avvio di ripresa, si fa ammonire dopo il rigore di Quagliarella. Diffidato sarà squalificato a Verona con il Chievo, 5,5

GERSON – Comincia bene offrendo un bel pallone a Chiesa che però spara fuori ma come spesso gli capita col passare dei minuti tende a eclissarsi dalla sfida. Spreca malamente anche una buona occasione sbagliando il cross a venti minuti dalla fine. Deludente, 5

EDIMILSON – Schierato di nuovo davanti alla difesa, come a Torino, trova subito il tiro in avvio senza inquadrare lo specchio. Di lì a poco manca l'aggancio su un bel cross di Muriel poi si fa ammonire. Ecco perchè l'entrata che gli costa la seconda ammonizione è fin troppo ingenua. Peccato perchè non stava affatto demeritando, 4,5

VERETOUT – Ancora schierato da mezzala parte bene offrendo un buon apporto al tridente offensivo. Ci prova dalla lunghissima distanza nel secondo tempo senza troppa fortuna. Dinamico, 6,5

CHIESA – Potrebbe subito segnare ma sull'assist di Gerson angola troppo il diagonale, ma subito dopo è bravissimo ad andarsene sulla corsia destra e a offrire un pallone d'oro a Simeone che non c'arriva. Si ripete più tardi sempre mandando in porta Simeone. Comincia il secondo tempo obbligando Jankto al giallo e soprattutto trovando un muro di difensori sull'invito di Muriel. Palla al piede è inarrestabile e regala nel recupero l’assist per il pari di Pezzella, 7

SIMEONE – Fa quel che può sul tocco di Chiesa dopo dieci minuti ma arriva in ritardo e Sala sventa. Non va meglio sul secondo assist di Chiesa visto che si fa stoppare il tiro. Complice il rosso a Edimilson resta negli spogliatoi. Anche oggi è tutto fuorchè cattivo sotto porta, 5

Dal 1'st DABO – Entra bene in partita recuperando parecchi palloni, 6

MURIEL – Comincia bene sulla sinistra, in particolare con un bel tiro cross sul quale non arriva nessuno. Arriva al tiro, al volo, poco prima della mezz'ora mandando alto ma soprattutto trova il suo primo gol in viola saltando due uomini e beffando il terzo con il tocco vincente. Riappare a metà secondo tempo mettendo Chiesa nelle condizioni di tirare da buona posizione, poi si prende la scena con il capolavoro che vale il raddoppio. Di lì esce meritandosi la standing ovation. Devastante, 8

Dal 31'st LAURINI – S.v.

PIOLI – Rilancia il tridente con Muriel insieme a Chiesa e Simeone, in mezzo c'è Gerson e non Benassi. Il primo tempo dei suoi è ottimo, il vantaggio meritato con Muriel mentre se Simeone fosse più cattivo sui palloni di Chiesa il risultato potrebbe essere più ampio. L'espulsione di Edimilson cambia tutto prima che Ramirez pareggi su punizione. A inizio secondo tempo richiama Simeone e piazza Dabo in mezzo al posto dell'espulso Edimilson ma deve ringraziare soprattutto Muriel che da solo s'inventa il gol del due a uno. Il colombiano tira il fiato lasciando spazio a Laurini poi però Hugo regala il rigore alla Sampdoria e il duo Pezzella-Milenkovic non chiude a dovere sul 3-2 doriano. L'ingresso di Mirallas per Hugo arriva troppo tardi ma per fortuna ci mette il piede Pezzella sull'ultimo pallone. La sconfitta era come minimo immeritata, 6