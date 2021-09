SUDAMERICA, Argentina batte Bolivia. I viola...

Martinez Quarta e Nico Gonzalez tornano felici dalle qualificazioni per Qatar 2022: l'Argentina ha infatti sconfitto la Bolivia per 3-0 con una tripletta di Lionel Messi, che ha superato Pelè diventando il miglior marcatore delle nazionali sudamericane. Nella passerella del Monumental, dove la nazionale di Lionel Scaloni ha festeggiato coi suoi tifosi la conquista della Copa America dello scorso luglio, spazio anche ai due viola: per Nico Gonzalez 20 minuti nel finale da esterno offensivo al posto di Angél Di Maria e un'occasione per andare in rete sul 2-0 non sfruttata; Martinez Quarta è entrato all'81' al posto di Otamendi, pochi minuti prima del tris di Messi. Col 3-0 di ieri l'albiceleste è salita così a 18 punti, ma resta ancora a -6 dal Brasile.

Discorso opposto per Erick Pulgar, dal momento che la Colombia ha inflitto una sconfitta per 3-1 al Cile. Per il mediano viola un assist Jean Meneses (rete del momentaneo 1-2) e una partita ricca di imprecisioni che ha suscitato le critiche dei media cileni. Ora la Nazionale di Lasarte conta solo 7 punti ed è terzultima del girone sudamericano.