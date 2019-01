Sarà anche un'ipotesi che Pioli non esclude, quella di vedere in campo Muriel e Simeone, ma intanto i primi 180 minuti dell'anno hanno raccontato altro. Entrambi al centro del proprio tridente nella primissima uscita, il triangolare amichevole di Malta, il colombiano titolare e l'argentino in panchina nell'ottavo di finale di Coppa Italia.

L'arrivo dal Siviglia di Luis ha certamente rimescolato le gerarchie offensive e allontanato ancora di più da un ruolo da protagonista il sempre meno atteso Pjaca, ma ha soprattutto rappresentato un chiaro messaggio nei confronti del Cholito, consapevole di quanto i suoi errori sotto porta abbiano condizionato l'intero girone d'andata. La prima risposta fornita da Simeone, a Torino in coppa, è stata però positiva, con quell'azione che ha poi portato al gol del vantaggio di Chiesa. Un impatto importante su una gara che sembrava ormai incanalata verso i tempi supplementari, e nella quale Simeone è riuscito a entrare subito con il giusto atteggiamento.

Sarà allora dal secondo tempo dello stadio “Gran Torino” che Pioli dovrà ripartire nelle sue scelte anti Sampdoria. Tenendo conto di come e quanto può cambiare l'attacco con Muriel al centro, ma anche della rabbia e della voglia di Simeone di riprendersi il palcoscenico offensivo. Forse anche per questi motivi la soluzione più immediata sembra proprio quella di piazzare Muriel a ridosso del Cholito (lo stesso attaccante ha parlato del suo ruolo come una seconda punta) fermi restando i conti da fare con la fase difensiva di Giampaolo e con tutta una Sampdoria che ha trovato in Quagliarella il suo simbolo. Di certo, fosse per i tifosi, il tridente titolare non potrebbe che essere quello composto dall'inamovibile Chiesa e dalla strana coppia composta da Muriel e Simeone.