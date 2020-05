STEVANOVIC, Chi è il talento indicato da Milenkovic

Nel corso dell'intervista rilasciata da Nikola Milenkovic a La Gazzetta dello Sport, il centrale della Fiorentina ha indicato chi terrebbe d'occhio in Serbia se fosse nella società viola: "Tanti i giovani interessanti, in particolare direi Filip Stevanovic, Partizan: è un 2002". Stevanovic è l'astro nascente del calcio serbo. Nonostante le 30 presenze scarse raccolte in campionato, mezza Europa (tra cui Juventus, Inter e Atalanta) ha già messo gli occhi su di lui. Esterno d'attacco alto 1,76, è destro di piede e ama saltare l'uomo per poi concludere in porta. Fa della velocità una delle sue armi migliori. Ma strapparlo al Partizan non sarà semplice, visto che almeno prima della pandemia valeva già 20 milioni di euro.