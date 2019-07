STATI UNITI, RIVIVI IL PRIMO ALLENAMENTO DEI VIOLA

18.25 - I giocatori hanno concluso l'allenamento facendo raffreddamento muscolare.

18.20 - A fine allenamento ha parlato il difensore viola Federico Ceccherini. QUI le sue parole

18.13 - Si conclude la seduta odierna della Fiorentina. Attese le parole di Ceccherini

17:45 Squadre disposte in campo con diverse casacche, si lavora sul possesso palla nello stretto. Per Marco Benassi lavoro differenziato secondo quanto deciso dallo staff, nessun tipo di preoccupazione per la condizione fisica del centrocampista nonostante il problema muscolare evidenziato negli ultimi allenamenti di Moena.

17:35 Intanto a margine parla anche Giancarlo Antognoni, direttore tecnico della Fiorentina: "Ci stiamo trovando bene dopo la prima fase di Moena, è un proseguimento di preparazione impegnativo logistico e di spostamenti. Il clima però è fresco e quindi ci si può allenare bene ed è un modo per abituarsi al clima più caldo di Firenze. Le strutture? Anche se qui il calcio non è lo sport più seguito ci troviamo molto bene, poi è chiaro che qui a Chicago è soprattutto il basket a farla da padrone per l'epopea di Michael Jordan, ma in generale il soccer a livello femminile è reduce da due vittorie mondiali. Questa tournee ha come priorità il far conoscere la Fiorentina agli americani. Credo che darà risalto alla Fiorentina anche per le squadre che affronteremo come Chivas, Arsenal e Benfica, sono società molto importanti a livello mondiale. Non siamo con la squadra migliore ma sono convinto che ci difenderemo. In mattinata lavoriamo più sulla parte atletica mentre nel pomeriggio più su quella tattica, credo che il mister abbia fatto questo tipo di scelte. Ricordi della mia gara nel 1982? In quegli anni l'America era più indietro di adesso, i Cosmos avevano nomi importanti come Chinaglia e Pelè ma il soccer era particolarmente indietro. Ricordo quel periodo non solo per la vittoria al Mondiale ma anche perchè fui premiato come miglior giocatore europeo nonostante si giocasse ancora su un terreno sintetico. Noi non eravamo per niente abituati ma fortunatamente mi trovai bene anche su quel terreno".

17.25 - Mentre prosegue l'allenamento di Vincenzo Montella, arrivano notizie sull'arrivo di Federico Chiesa in America. CLICCA QUI per la notizia

Prende ufficialmente il via il ritiro in terra statunitense della prima squadra della Fiorentina. I viola, agli ordini di mister Montella, dalle 9:30 locali (le 16.30 italiane) circa si allenano sul campo dell'UIC a Chicago, il centro universitario dell'Illinois dove giocano gli UIC Flames. Intanto secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it Federico Chiesa e Nikola Milenkovic dovrebbero aggregarsi al gruppo viola a Charlotte a partire da mercoledì 17 luglio.



Prima fase di riscaldamento ed esercitazioni, a seguire scatti e giri di campo per i giocatori che alternano accelerazioni e recupero



Segui con FirenzeViola.it la seduta della squadra