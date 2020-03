STAMPA, ACF annulla conferenze e allo stadio...

Il decreto ministeriale sull'emergenza Coronavirus cambierà, in questo mese, inevitabilmente anche l'attività stampa delle società di calcio, come le conferenze stampa in occasione delle gare. Già domani ad esempio non ci sarà la consueta conferenza stampa di Beppe Iachini (anche se quella pre Udinese, in realtà, l'ha già fatta la scorsa settimana prima che la partita venisse rinviata). Ma fino al 4 aprile non ci potranno essere comunque altre conferenze di presentazione, se non attraverso il canale ufficiale violachannel (l'ufficio stampa potrebbe decidere di accogliere domande dei giornalisti via email o in altri modi, a distanza insomma). Infine la Fiorentina in occasione della prossima gara casalinga con il Brescia, come tutti gli altri club quando giocheranno in casa, dovrà anche ridurre, se non azzerare, la presenza di giornalisti accreditati che nel caso di presenza dovranno stare a debita distanza.