STADIO, Niente tifosi ma i disagi per i residenti restano

In occasione delle partite della Fiorentina diventa un problema transitare e parcheggiare a Campo di Marte, dove tutte le strade intorno al Franchi vengono giustamente chiuse per l'afflusso dei tifosi. Lo sanno bene i residenti che tutte le volte devono spostare le macchine in altre zone. E nonostante la partita di questa sera con l'Udinese non si giocherà e la Fiorentina questa mattina ha comunicato ai tifosi di non recarsi allo stadio che rimarrà chiuso al pubblico, i disagi per chi abita nella zona sono rimasti. Il piano del traffico e delle chiusure delle strade è infatti rimasto tale, con tanto di previsione di rimozione delle auto in sosta, perciò i residenti sono stati comunque costretti a spostare le loro macchine. E' la strana giornata di una partita-fantasma.