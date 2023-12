SPIRAGLI DA EMPOLI: IL CASTELLANI LA PROSSIMA CASA VIOLA?

FirenzeViola.it

La Fiorentina è ancora alla ricerca di una soluzione per una struttura che possa ospitare la squadra viola durante i lavori allo stadio Artemio Franchi. Lavori che avranno inizio tra circa un mese e che renderanno inagibile l'impianto per tutta la successiva stagione e gran parte di quella 2025/2026. I viola hanno l'impellente necessità di indicare l’impianto sportivo in cui svolgeranno le gare casalinghe per l’iscrizione alla Serie A 2024-2025 il prima possibile, per l'esattezza entro il prossimo aprile. Proprio per questo motivo la società gigliata nelle scorse settimane ha deciso di iniziare i dialoghi con l’amministrazione comunale di Empoli per capire bene la situazione Castellani.

I contatti tra la Fiorentina e l'Empoli sono aumentati sempre di più nell'ultimo periodo. Il presidente azzurro non avrebbe infatti chiuso alla possibile concessione dello stadio ai viola. Fortunatamente anche la posizione del Comune di Empoli si sarebbe “ammorbidita” anche se non sono stati ancora superati i problemi di sicurezza, di viabilità e anche di capienza che la sindaca Barnini ha sempre posto alla base del suo no.

In tutto questo, però, l’Empoli è al lavoro per il nuovo progetto di riqualificazione del Castellani, con lavori che ridurrebbero la capienza a circa 13mila spettatori. Non un problema insormontabile per i viola che, eventualmente, si sposterebbero al Mapei Stadium di Reggio Emilia per le sfide europee. L'attenzione dei viola, quindi, adesso è concentrata sull'impianto del club azzurro e, finalmente, si respira un po' di ottimismo per la futura provvisoria casa della Fiorentina.