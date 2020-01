SPAZIO ALLE USCITE

Il primo colpo in entrata è stato piazzato. Oggi ha svolto le visite mediche Patrick Cutrone, con la Fiorentina che ha ufficilizzato il suo trasferimento poco fa: prestito con obbligo di riscatto è la formula con cui il giocatore è stato prelevato dal Wolverhampton (LEGGI QUI).

Adesso il mercato della Fiorentina sembra essere rivolto più verso le uscite. Sono tanti i movimenti in uscita che stanno avvenendo nelle ultime ore in casa Fiorentina. Il ds Pradè sta cercando di piazzare gli esuberi rimasti in rosa dopo che nel mercato estivo nessun acquirente si era fatto avanti per i giocatori che la società gigliata avrebbe ceduto volentieri. Oppure le offerte che sono arrivate erano state rispedite al mittente dai diretti interessati. Il primo a salutare è Cristoforo che andrà in Spagna: ormai è fatta per il suo trasferimento all'Eibar: il calciatore oggi pomeriggio era in viaggio alla volta della penisola iberica. Il centrocampista spagnolo lascia la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, solo in caso di salvezza della squadra basca.

Del tutto fuori dal progetto, con Montella prima e con Iachini poi, anche Bryan Dabo e Cyril Thereau. Il primo è già a Ferrara e si sta allenando con la Spal, prossima avversaria dei viola, da alcuni giorni, anche se non è ancora tesserato con il club biancoceleste. Per l'attaccante francese invece qualcosa si è messo oggi pomeriggio quando al centro sportivo è arrivato l'agente David Lasarcina, il quale ha avuto un colloquio con la dirigenza gigliata. - Nessuna novità - ha detto il procuratore all'uscita dal centro sportivo (LEGGI QUI), ma la sensazione è che si lasci andare il giocatore in scadenza. Da febbraio il francese può accordarsi con un altro club considerando che il suo contratto scade il 30 giugno. Un altro punto interrogativo in rosa è Valentin Eysseric, che con Montella ha collezzionato anche qualche apparizione. Bisognerà capire se Iachini vorrà tenerlo e renderlo partecipe del suo progetto o meno. Da valutare la sua situazione.

Infine il capitolo Pedro, forse l'affare in uscita più importante e quello che sicuramente porterà qualcosa nelle casse della Fiorentina. Ormai, con l'arrivo di Cutrone, il suo ritorno in Brasile sembra essere sempre più vicino. Le piste più calde rimangono il Flamengo e il Gremio, con i primi favoriti. Oggi dal Brasile è rimbalzata la notizia con le parole del presidente del Gremio che ha detto come la sua squadra non abbia un accordo con l'attaccante viola. E intanto, sempre dal Sudamerica le voci spingono Pedro verso il Flamengo. L'ipotesi più plausibile è il prestito di un anno.

L'unica certezza è che l'avventura di Pedro in maglia viola è al capolinea.