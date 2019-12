SPALLUTO, Vittoria serviva, m'ispiro a Higuain-Cavani

Queste le dichiarazioni dell'attaccante della Fiorentina Primavera Samuele Spalluto dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari: "La vittoria serviva, perché da tanto giocavamo bene ma non facevamo il risultato. La mia partita? L'importante è aiutare la squadra, ho provato a fare il massimo. Mi manca solo il gol? E' vero, però arriverà. Prima c'è la squadra. I miei soprannomi? "Spallimovic" deriva da una scommessa con un fisioterapista, mentre "El Pipa" perché mi ispiro anche Higuain. I miei idoli? Oltre a Higuain mi piace molto Cavani per come lavora per la squadra. Atalanta e Cagliari? Sono entrambe belle squadre con giocatori importanti. I bergamaschi sono superiori ma anche il Cagliari ci ha messo in difficoltà e siamo stati bravi a tenere botta".