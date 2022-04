SPALLETTI, Gara insidiosa, ricordiamoci i 5 gol

Luciano Spalletti crede nel suo Napoli e in una corsa scudetto entusiasmante ma per domani, nonostante parta favorito sui viola, in conferenza stampa ricorda ai suoi la sconfitta in Coppa in cui la Fiorentina segnò cinque gol: "Fiorentina cresciuta? Merito alla società perché la squadra è forte, hanno lavorato bene sul mercato, nella scelta dell'allenatore, poi per le insidie basta ricordare la gara di Coppa Italia dove ne abbiamo presi 5, in casa. Io il tecnico l'ho portato come esempio, anche contro 9 quando chiedevo ai suoi di pressare e fare gol, è il modo corretto per infondere determinazione per diventare una grande squadra e gli va detto bravo. La gara è insidiosa, loro fanno un calcio moderno, ti vengono addosso, gestiscono palla, fanno un calcio veloce, con pressioni alte e avvolgimento di gioco sugli esterni perché attaccano molto lì, partita difficilissima ma sappiamo quello che dobbiamo fare e proveremo a vincerla. In casa però ne abbiamo presi 5 l'ultima...". LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA