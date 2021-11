SOZZA, Coi viola un solo (ma brutto) precedente

Sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere la sfida di sabato pomeriggio tra la Juventus e la Fiorentina, match valido per la 12a giornata del campionato di Serie A. Quello di Torino sarà il secondo incrocio tra il fischietto e la Fiorentina, che è stata già diretta da Sozza in questa stagione alla 7a giornata, in occasione del match casalingo perso contro il Napoli per 2-1. Esordio assoluto invece per la Juventus con questo direttore di gara (se si eccettuano le formazione Under23, la Primavera e l'Under17), che dunque dirigerà forse per la prima volta in carriera un autentico big match.