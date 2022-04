SOTTIL, Uno dei pochi a salvarsi per FV: gara da 6

È stato Riccardo Sottil uno dei giocatori risultati tra i "meno peggio" in campo, secondo le pagelle di Firenzeviola.it stilate dopo Fiorentina-Udinese: per il classe '99 voto 6 con la seguente motivazione: buon pallone, in avvio, per la girata sotto misura di Piatek. Non riesce a ripetersi sui successivi tentativi in profondità e quando ci prova di testa conclude centralmente. Comincia la ripresa con un’azione personale e tiro a lato. Nel grigiore generale è quello che sembra comunque provarci di più anche se non può bastare a far male all’Udinese.

