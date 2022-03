SOTTIL SHOW NEL TEST PER CONVINCERE ITALIANO

L'amichevole della Fiorentina con i ragazzi della Pistoiese avrà certamente dato delle risposte a Vincenzo Italiano che ovviamente ha voluto dare minutaggio ai giocatori non impegnati in nazionale. E se di risposte ne attendeva soprattutto da Cabral e Ikoné, oggi il tecnico ne ha avute anche e soprattutto da Riccardo Sottil che ha messo a segno un paio di gol. L'esterno dal gol a Cagliari a gennaio ha trovato sempre più spazio a febbraio, giocando anche alcune gare per intero, ma ha chiuso il ciclo di partite in calando, fino alla panchina con l'Inter.

Di sicuro il giocatore vorrà riprendere una maglia da titolare e in questo periodo di sosta sta cercando di convincere il tecnico che, come ha raccontato lo stesso figlio d'arte in settimana al sito ufficiale, è molto esigente, "un maniaco dei movimenti degli esterni" come lo definisce, "Ci ribadisce spesso che dobbiamo fare più gol, io potevo farne di più ma ora entriamo nella parte decisiva del campionato. Lavoro tanto per migliorare questo aspetto".

E di gol Sottil in effetti, come tutti gli altri esterni, ne ha fatti pochi, solo due, alla Samp e al Cagliari. Vediamo se le reti in amichevole sono il segnale che il lavoro sta dando i suoi frutti e qualcosa sta cambiando in positivo anche per lui.