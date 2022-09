SOTTIL, Prima di Udine problema alla schiena. Ora...

Riccardo Sottil sarà della partita domani con la Juventus ma contro l'Udinese è dovuto partire dalla panchina. La spiegazione - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - sarebbe da ricondurre ad un problema alla schiena sofferto prima della partenza per Udine, per quel motivo non è partito titolare contro la squadra allenata da suo padre. Per domani però non dovrebbero esserci problemi e anzi, Sottil si candida ad un posto da titolare nello scacchiere contro la Juventus.