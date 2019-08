SOTTIL, Il trascinatore che non ti aspetti

In attesa del grande colpo in attacco e dei primi sorrisi di Chiesa, Riccardo Sottil è sicuramente la notizia più bella per il reparto avanzato della Fiorentina. Il classe '99 ha infatti zittito anche i più scettici con un'estate da urlo: sei gol in sei partite, tra Val di Fassa Team (3), Chivas Guadalajara (1), Arsenal (0), Benfica (0), Livorno (1) e Galatasaray (1), giocate convincenti e il ruolo da trascinatore che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Così, l'ennesimo figlio d'arte gigliato è riuscito a convincere Montella, Pradè e tutto lo staff a resistere alle avance del Pescara e confermarlo come vice-Chiesa per la prossima stagione. Una promessa assai intrigante, da valorizzare e coccolare in casa almeno fino a gennaio. Poi, in base allo spazio che il giovane talento sarà riuscito a ritagliarsi, saranno fatte delle nuove valutazioni. Ma per ora, questo è certo: Sottil non si muove da Firenze.