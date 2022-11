SORTEGGI, ACCOPPIAMENTI E DATE: TUTTO SUL TABELLONE DELLA CONFERENCE LEAGUE

La vittoria di Riga non è bastata: la Fiorentina si dovrà giocare l'accesso agli ottavi di Conference League attraverso gli spareggi che avranno luogo il 16 e il 23 febbraio 2023 dopo il sorteggio che si svolgerà lunedì prossimo alle 14 a Nyon. Un sorteggio che vedrà la squadra di Vincenzo Italiano come testa di serie, perciò potrà giocare la prima sfida contro una delle terze classificate dei gironi di Europa League fuori casa per poi giocarsi il passaggio del turno al Franchi.

Dopo tutte le partite dell'ultimo turno dei gironi di Conference ed Europa League, riassumiamo chi accede direttamente agli ottavi, chi va agli spareggi da seconda del girone di Conference e chi da terza di Europa League, tra cui spicca la Lazio uscita sconfitta dalla partita con il Feyenoord.

Prime classificate Conference già agli ottavi (dunque teste di serie)

Istanbul Basaksehir

West Ham

Vilarreal

Nizza

AZ

Djurgarden

Sivasspor

Slovan Bratislava

Seconde classificate Conference agli spareggi

Fiorentina

Anderlecht

Lech Poznan

Partizan

Dnipro

Gent

Cluj

Basilea

Terze classificate Europa League (agli spareggi)

Aek Larnaca

Sheriff Tiraspol

Trabzonspor

Ludogorets

Braga

Qarabag

Bodø/Glimt

Lazio (non può incontrare la Fiorentina)