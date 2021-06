SORGE IL SOLE IN ARGENTINA: OGGI LE VISITE DI NICO GONZALEZ

Sta sorgendo il sole in Argentina, sta cominciando una nuova giornata, quella che porterà Nicolas Gonzalez a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Come confermatoci qualche giorno fa direttamente dal suo entourage, entro qualche ora l'esterno d'attacco classe '98 svolgerà le visite mediche, con il placet della federcalcio argentina, direttamente nel ritiro di Ezeiza dove i suoi stanno vivendo la Copa America che ha visto la Seleccion Albiceleste strappare i quarti di finale.

Un affare economicamente più che rilevante, dato che diventerà a tutti gli effetti il trasferimento di un singolo calciatore più pagato nella storia viola: 23 milioni di euro più 4 di eventuali bonus la cifra servita per convincere lo Stoccarda e scucita sull'unghia dalla società viola forse pure come dimostrazione di intenti nei confronti di Gattuso, dopo l'addio tormentato che al momento sta lasciando vacante la panchina della Fiorentina. Un contratto anch'esso pesante, visto che è un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione a salire, per un'operazione che ha visto il decisivo coordinamento di quel Burdisso che, appena arrivato, ha già iniziato a lavorare in maniera pragmatica.

Perciò per l'annuncio ufficiale del nuovo acquisto, nel caso non dovessero emergere problemi di sorta, sarà essere davvero questione di poco. Ore, al massimo un paio di giorni: la Fiorentina metterà a segno il primo, vero colpo del calciomercato estivo, dopo aver già riportato alla base Sottil, seguendo così una strategia che riporta al centro del progetto gli esterni offensivi, chiunque sarà il prossimo allenatore. Era l'idea alla base del corso Gattuso, lo sarà anche per chiunque lo sostituirà: il corteggiato Italiano o chi per lui si ritroverà un Nico Gonzalez in più.