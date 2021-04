SONDAGGIO, I LETTORI DI FV BOCCIANO PRADÈ: IL 90% DICE NO ALLA RICONFERMA

È uno dei temi principali in vista della prossima stagione, probabilmente il primo tassello per cominciare a costruire la stagione 2021/22. In attesa che la Fiorentina possa dirsi definitivamente salva in un campionato che la sta vedendo lottare nelle zone basse della classifica, FirenzeViola.it ha deciso di chiedere ai propri lettori e tifosi un parere in merito alla riconferma di Daniele Pradè nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina.

Una riconferma che ancora deve essere comunicata dalla società viola, ma che al momento pare l'opzione più probabile per il futuro del dirigente romano. Che poi resti nel ruolo di DS oppure venga affiancato da un'altra figura è altro tema da definire. Ed è anche una delle 3 opzioni che abbiamo proposto.

Confermare Pradè ds, confermarlo ma affidargli un altro ruolo oppure non rinnovargli il contratto? Queste le tre domande poste nel sondaggio. La scelta dei tifosi è stata chiara: dei circa 6000 voti arrivati, il 90,23% ha scelto il no ad una riconferma come risposta. Il 4,40% lo vuole ancora come direttore sportivo, il 5,37% vuole invece Pradè ancora in società, ma con un altro ruolo.

Una scelta decisa e sicura da parte di chi ha votato sulle nostre pagine, che dimostra come la piazza non sia soddisfatta del lavoro del dirigente dopo i suoi 2 anni della nuova gestione. Nel caso Rocco Commisso voglia dargli un'altra chance, il dirigente dovrà far ricredere i tifosi.

Questi i risultati del sondaggio:

Daniele Pradè merita la riconferma?

VOTI TOTALI: 5873

Sì 4,41 %

Sì, ma in un altro ruolo 5,36 %

No 90,23 %