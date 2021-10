SONDAGGIO FV, Ultime ore: che fare con Vlahovic?

La notizia del giorno in casa Fiorentina è ovviamente quella del mancato accordo tra il club e Vlahovic sul rinnovo del contratto. La redazione di FirenzeViola.it ha deciso di aprire un sondaggio per sapere l'opinione dei tifosi viola in merito. Cosa fareste con l'attaccante serbo? Arrivare alla scadenza (vedi Donnarumma), cederlo a gennaio per massimizzare l’entrata, cederlo in estate per non arrivare alla scadenza oppure tenerlo in tribuna fino ad eventuale nuovo accordo? CLICCA QUI per votare il nostro sondaggio in queste ultime ore!