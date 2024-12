SONDAGGIO FV, Qual è il miglior giocatore viola del 2024?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'anno 2024 sta finendo e come ogni fine anno si fa il bilancio di cosa è andato e cosa no. La Fiorentina ha avuto tante soddisfazioni e qualche delusione. Ti chiediamo dunque di scegliere, tra i giocatori proposti dalla nostra redazione di FirenzeViola (per il rendimento migliore in alcuni momenti dell'anno o per le maggiori presenze, vista l'impossibilità di citare tutti i giocatori di entrambe le stagioni) qual è quello che ti ha convinto di più durante l'anno solare, per quanto fatto con la maglia della Fiorentina. Ecco il link attraverso il quale votare:

VOTA QUI IL MIGLIOR GIOCATORE VIOLA DEL 2024