SONDAGGIO FV, Per voi la Fiorentina è a posto così?

Come ha detto il direttore sportivo viola Daniele Pradè "la Fiorentina ha chiuso sul mercato, si doveva fare delle uscite per accontentare alcuni giocatori, sono stati presi dei ragazzi che erano utili per completare la rosa". Per questo, secondo quanto detto dal direttore sportivo alla fine della conferenza stampa di presentazione di Kokorin, non dovrebbero esserci ulteriori acquisti fino all'1 febbario, giorno di chiusura del mercato di riparazione.

SONDAGGIO FV, PER VOI LA SQUADRA È A POSTO COSÌ?