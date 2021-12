SONDAGGIO FV, Italiano è il protagonista del 2021

Il 2021 della Fiorentina è stato nel segno di Vincenzo Italiano. Questa almeno l'opinione dei lettori che hanno partecipato al sondaggio lanciato nelle scorse ore da FirenzeViola.it. I più di mille partecipanti (1147 nel complesso) hanno eletto l'allenatore della prima squadra viola come il protagonista dell'anno solare che sta per concludersi, con più di una preferenza su due a lui destinata: Italiano ha infatti raccolto il 53,10% dei voti.

Alle sue spalle il grande trascinatore sul campo, anche prima del suo arrivo quando la squadra navigava in ben altre acque e affaccendata con difficoltà del tutto differenti e preoccupanti prospettive di retrocessione. Dusan Vlahovic, con i suoi 33 gol segnati da gennaio a dicembre e nonostante le voci di mercato sul suo conto e un rinnovo che non arriva, non poteva che classificarsi alle sue spalle. Al serbo il 30,60% delle preferenze.

Ultimo gradino del podio a colui che è a tutti gli effetti il numero uno del club, Rocco Commisso. Al presidente gigliato, oltre alle doti umane e lavorative, dal 12,29% di lettori che l'ha votato è stata con ogni probabilità riconosciuta anche la volontà di cambiare il brutto andamento delle prime due stagioni in estate, oltre a uno spirito combattivo su temi critici quali infrastrutture e potere dei procuratori.

Ben più lontani la centravanti Daniela Sabatino (1,83%), unica certezza di una squadra femminile ben lontana dai fasti dei primi anni, Alberto Aquilani (1,31%) con i due trofei portati a casa alla guida della Primavera e infine il dg Joe Barone (0,87%) impegnatosi a tutto campo nelle vicende del club.