SONDAGGIO FV, IL POPOLO VIOLA APPROVA ITALIANO: OK PER L'85%

La Fiorentina riparte da Vincenzo Italiano. Dopo una trattativa durata settimane la società gigliata è riuscita a strappare allo Spezia il proprio tecnico che ha fortemente voluto Firenze per fare un salto importante nella sua carriera. La proprietà viola ha deciso di puntare su "un allenatore giovane e vincente che ha un modo di vedere il calcio che amiamo" ha detto giovedì il presidente Rocco Commisso, nel dare il benvenuto pubblico al suo nuovo allenatore. Un profilo voluto, condiviso e gradito da tutta la dirigenza viola.

Subito dopo l'ufficialità FirenzeViola.it ha deciso di chiedere ai propri lettori e tifosi un parere in merito alla scelta di puntare su Vincenzo italiano per rilanciare il progetto Fiorentina. Vi convince la scelta? Questa era la domanda posta nel sondaggio, e la scelta dei tifosi e lettori di FV è stata abbastanza chiara. Nonostante non sia stato un vero e proprio plebiscito, dei circa 4.000 voti arrivati, l'84,26%% è rimasto convinto e soddisfatto della scelta fatta. Però si registra anche il 15,74% che rimane diffidente nei confronti di questi scelta.