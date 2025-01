SONDAGGIO FV, Come uscire al più presto dalla crisi?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: come può la Fiorentina uscire al più presto dalla crisi nella quale è piombata? Da un lato Robin Gosens ha parlato di un "problema di testa", dall'altro invece parte della piazza invoca simbolicamente una rivoluzione all'interno della società viola. Già, ma chi dovrebbe andar via? Firenzeviola.it - attraverso un suo nuovo sondaggio - sottopone ai suoi lettori tre soluzioni da prendere al vaglio per uscire al più presto dal momento nero attuale:

1) Un cambio immediato dell'allenatore

2) Uno scossone societario con il taglio di un dirigente

3) Una rivoluzione (per quanto possibile) della rosa nel mercato di gennaio.

E voi come la pensate? CLICCATE QUI per votare il nostro sondaggio!